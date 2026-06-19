Aydın'da ahırdan çalınan hayvanlar bulundu
Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir ahırdan çalınan büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, bir ahırdan hırsızlık meydana geldi.
Geçtiğimiz 17 Haziran günü bir ahırdan, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce büyükbaş hayvan çalındı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
ŞÜPHELİ 19 YAŞINDA ÇIKTI
Yapılan araştırmalar sonucunda olayın şüphelisinin 19 yaşındaki T.T. olduğu tespit edildi.
Ekiplerce yürütülen çalışmalarda, çalınan büyükbaş hayvan bulunarak sahibine teslim edilirken şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)