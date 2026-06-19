Aydın'da ahırdan çalınan hayvanlar bulundu

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde, bir ahırdan hırsızlık meydana geldi.

Geçtiğimiz 17 Haziran günü bir ahırdan, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce büyükbaş hayvan çalındı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ 19 YAŞINDA ÇIKTI

Yapılan araştırmalar sonucunda olayın şüphelisinin 19 yaşındaki T.T. olduğu tespit edildi.

Ekiplerce yürütülen çalışmalarda, çalınan büyükbaş hayvan bulunarak sahibine teslim edilirken şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.