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Aydın’da alacak kavgasında 2 kişi ağır yaralandı

Bir iş yeri sahibinden alacaklı olan polis memuru, alacaklı olduğu iş yeri sahibi hakaret edince silahına davrandı.

İHA | 29.10.2019 - 22:01..
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Alacaklı olduğu iş yeri sahibi, eşinin yanında hakaret edince silahına davranan polis memuru, önce iş yeri sahibini, sonra kendini vurdu,

ÖNCE İŞ YERİ SAHİBİNİ, SONRA KENDİNİ VURDU

Aydın'ın Efeler ilçe merkezindeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen olayda, iddiaya göre; alışveriş merkezindeki bir iş yeri sahibinden alacakları olduğu öğrenilen A.T. isimli polis memuru eşiyle birlikte gittiği iş yerinden alacağını istedi. İş yeri sahibi A.B. iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı polis memurunu eşinin gözü önünde hakaret edince, polis memuru beylik silahını çıkarıp önce A.B.’nin kafasına sonra da aynı silahla kendi kafasına ateş etti.

İKİSİ DE AĞIR YARALANDI

Silah sesi üzerine bölgede toplanan kalabalık durumu sağlık ekiplerine ve polise ihbar ederek yardım istedi. 112 Acil Servis ekipleri yaralılara olay yerinde cihaza bağlayıp ilk müdahalede bulundu. Kalp fonksiyonlarını yitirdiği belirtilen yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaydan sonra bölgeye gelen Aydın İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, olay yerinde inceleme yapıp bilgi aldı. Alacak verecek meselesinden çıktığı öğrenilen olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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