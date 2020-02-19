Aydın'da alkollü sürücü karşı şeride geçti: 4 yaralı

Trump, İdlib konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber çalıştıklarını ve neler yapabileceğini görüştüklerini bildirdi.

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Rusya'dan İdlib müzakerelerine ilişkin açıklama

Moskova'da bir araya gelen Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından "İki taraf da mevcut anlaşmalara bağlı kalmayı teyit etti" açıklaması yapıldı.