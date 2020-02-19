Aydın'da alkollü sürücü karşı şeride geçti: 4 yaralı

Aydın Kuşadası-Davutlar yolunda saat 07.30 sıralarında, 35 plakalı otomobiliyle seyir halinde ilerleyen İsveç vatandaşı bir anda şerit değiştirerek Mehmet Çelik yönetimindeki 35 BTR 23 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Kazada yabancı sürücünün yanı sıra Mehmet Çelik, Yasemin Tütüncü ve Mustafa Köse yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken İsveç vatandaşının 1.67 promil alkollü olduğu öğrenildi.