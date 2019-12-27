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Aydın'da alkollü sürücü motosiklete çarparak kaçtı

Kuşadası'nda alkollü minibüs sürücüsü, motosiklet sürücüsü bir öğrenciye çarptı. Öğrenci kazada hafif yaralandı.

İHA | 27.12.2019 - 05:04..
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda akşam saatlerinde, Ali T. Yönetimindeki 09 M 4009 plakalı minibüs, Furkan Y. yönetimindeki 09 AAH 140 plakalı numaralı motosiklete çarptı.

AKOLLÜ SÜRÜCÜ KAÇTI

Minibüs sürücüsü kaza sonrası kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesin ambulansta yapılan Furkan Y. hastaneye kaldırıldı. Üniversite örgencisi Furkan Y’nin kolunda ve belinde ezikler olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Aydın'da alkollü sürücü motosiklete çarparak kaçtı

YAKALANDI

Polis ekiplerinin başarılı operasyonu ile Furkan Y.’ye çarpıp kaçan minibüs sürücüsü Ali T. Atatürk Bulvarı’nda kıskıvrak yakalandı.

140 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından yakalanan Ali T.’nin 140 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Aydın'da alkollü sürücü motosiklete çarparak kaçtı

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