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Aydın'da alkollü sürücüye 5 bin lira para cezası

Alkollü şekilde araç kullanan adam, bariyerlere çarpmasının ardından polis ekiplerine yakalandı.

İHA |
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Aydın'da alkollü sürücüye 5 bin lira para cezası

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Türkmen Mahallesi Candan Tarhan Bulvarı’nda arkadaşlarıyla alkol alan İbrahim Y., otomobiliyle evine doğru ilerliyordu.

POLİS EKİPLERİNCE KAÇARKEN YAKALANDI

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyerlere çarparak durabildi.

Polis ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine otomobili bırakıp kaçmak isteyen sürücü yakalandı.

Aydın'da alkollü sürücüye 5 bin lira para cezası

ALKOLMETREYİ ÜFLEMEDİ, GÖZALTINA ALINDI

Alkol muayenesinden geçen İbrahim Y., alkolmetreyi üflemeyi kabul etmeyince gözaltına alınarak, kan tahlili için Kuşadası Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Sürücünün tahlil sonucu 160 promil alkollü çıkarken, daha önce de alkollü araç kullanmaktan 2  ve  alkolmetreyi üflememekten  de 2 yıl olmak üzere 4 yıl ehliyetini kaptırarak 5 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Aydın'da alkollü sürücüye 5 bin lira para cezası

Aydın'da alkollü sürücüye 5 bin lira para cezası

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