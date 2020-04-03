Aydın'da alkollü sürücüye 5 bin lira para cezası

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Türkmen Mahallesi Candan Tarhan Bulvarı’nda arkadaşlarıyla alkol alan İbrahim Y., otomobiliyle evine doğru ilerliyordu.

POLİS EKİPLERİNCE KAÇARKEN YAKALANDI

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyerlere çarparak durabildi.

Polis ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine otomobili bırakıp kaçmak isteyen sürücü yakalandı.

ALKOLMETREYİ ÜFLEMEDİ, GÖZALTINA ALINDI

Alkol muayenesinden geçen İbrahim Y., alkolmetreyi üflemeyi kabul etmeyince gözaltına alınarak, kan tahlili için Kuşadası Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Sürücünün tahlil sonucu 160 promil alkollü çıkarken, daha önce de alkollü araç kullanmaktan 2 ve alkolmetreyi üflememekten de 2 yıl olmak üzere 4 yıl ehliyetini kaptırarak 5 bin lira para cezasına çarptırıldı.