Aydın'da annesini öldüren genç gözaltına alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde, Çeltikçi Mahallesi Fatih Caddesi'nde oğlu ve geliniyle yaşayan Gülümser Özgözcan'dan haber alamayan yakınları evine gitti.
Özgözcan'ın yerde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
BAŞINDA DARP İZLERİ BULUNDU
Olay yerine gelen ekipler, başında darp izleri bulunan Gülümser Özgözcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
OĞLU GÖZALTINA ALINDI
Özgözcan'ın cesedi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayın ardından soruşturma başlatan Söke Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşlı kadının oğlu Mustafa Özgözcan'ı Argavlı mevkisinde gözaltına alındı.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Zanlının, Emniyet Müdürlüğünde verdiği ilk ifadesinde, tartıştığı annesinin kafasına taşla vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi.