Aydın'da arkadaşı aracını getirmedi diye ihbar etti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde arkadaşına gezmesi için aracını veren G.Ö., araç beklediği süre içerisinde geri getirilmeyince 155 ihbar hattını arayarak, “Otomobilim çalındı.” dedi.

Devriye ekipler harekete geçerek Kuşadası’nda aracı aramaya başladı.

DEVRİYE EKİPLER BULDU

Polis noktaları, her ihtimale karşı hem giriş hem çıkış yönünde tutuldu. İhbardan 15 dakika sonra otomobil, Türkmen Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde devriye ekipler tarafından bulundu.

GERÇEK KARAKOLDA ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli iki kişi araçtan indirilerek, polis merkezine götürüldü. Otomobil sahibi aracını teslim almaya gelince gerçek karakolda ortaya çıktı. Otomobilini arkadaşlarına veren G.Ö.'nün, arkadaşlarına telefonla ulaşamayınca polisi aradığı ve aracının çalındığını söylediği öğrenildi.