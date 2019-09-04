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Aydın’da baba oğlunu tüfekle vurdu

Koçarlı ilçesinde çıkan tartışmada baba, oğlunu tüfekle vurarak öldürdü.

İHA | 04.09.2019 - 11:48..
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Aydın’ın Koçarlı ilçesi Hacıhamzalar Mahallesi’nde sabah saatlerinde baba O.T ile oğlu İsa Terzi (25),  hayvanlara bakmak için evlerinin yanındaki dama gitti.

OĞLUNU TÜFEKLE VURDU

Baba-oğul hayvan damında, henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba O.T. tüfekle, oğlu İsa Terzi’yi vurdu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri İsa Terzi’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Baba O.T., Jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Aydın’da baba oğlunu tüfekle vurdu

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