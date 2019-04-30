Aydın'da bahçe duvarından atlayan çocuk yaralandı

Olay, saat 13.30 sıralarında, Atatürk Mahallesi'ndeki Yeni Camii'nin bahçesinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyun oynayan Berat Boylu, bahçe duvarı üzerinden atlamaya çalıştı.

Bu sırada Boylu'nun sağ bacağının alt kısmının arkasından giren korkuluk demiri, eti parçalayarak, ön kısımdan çıktı.

DEMİRLERİ KESTİLER

Yaralanan Boylu için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri istendi. İhbarla gelen itfaiye ekibi, demirleri keserek, çıkardı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bacağından yaralanan Boylu, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Berat Boylu'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.