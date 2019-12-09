Zonguldak'ta üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan A.H. ve Ç.K., yapılan başarılı operasyonla gözaltına alındı.

Gerede Çayı’na bırakılan sanayi atıkları balıkları öldürdü. Çay kirlendikten sonra sorumlulara 360 bin TL ceza kesildi.

Gerede Çayı'na sanayi atık bırakanlara 360 bin TL ceza

Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, bir şahıs galerinin içinde kovaladığı kişiyi silahla vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

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Aydın'da banka kartı kopyalanmasına 4 gözaltı

Bir bankanın ATM'sine yerleştirdikleri özel bir düzenekle, 74 kişiye ait banka kartlarını kopyalayıp hesaplarından 135 bin TL para çektiler.