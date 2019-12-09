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Aydın'da banka kartı kopyalanmasına 4 gözaltı

Bir bankanın ATM'sine yerleştirdikleri özel bir düzenekle, 74 kişiye ait banka kartlarını kopyalayıp hesaplarından 135 bin TL para çektiler.

DHA | 09.12.2019 - 16:09..
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir bankanın ATM'sine kurdukları özel bir düzenekle banka kartlarını kopyalayan şebekeye yönelik çalışma başlattı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin çalışmasıyla 74 kişiye ait banka kartlarını kopyalayarak 135 bin lira çektiği tespit edilen A.A., Ö.A., M.Y. ve S.Y. yakalandı.

Zanlılardan S.Y.'nin 35 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı, 2 ay önce yakalandığı, bir fırsatını bulup polisin elinden kaçtığı öğrenildi. 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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