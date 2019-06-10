Aydın'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde yaralama olayı yaşandı.
Tekin Taşçı isimli şahıs bir süre önce ablasından ayrılan eski eniştesi Ali Gazi ile cadde üzerinde karşılaştı. Ablasını rahatsız etmemesi uyarısında bulunan Tekin Taşcı ile Ali Gazi arasında tartışma çıktı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tekin Taşçı yanında bulundurduğu bıçakla Ali Gazi’yi sağ bacağından bıçakladı. Kanlar içinde yerde kalan Gazi olay yerine çağrılan ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra Tekin Taşçı, polis tarafından gözaltına alındı.