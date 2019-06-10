Aydın'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Rusya’nın Tuva bölgesinde avlanan bir kişi, kendisine saldıran ayıdan kurtulabilmek için, vahşi hayvanın dilini ısırarak kopardı.

Bir fabrikanın pamuk deposunda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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ABD'de kızamık görülen eyalet sayısı 28'e çıktı

ABD'de yıl başından bu yana devam eden kızamık salgınının görüldüğü eyalet sayısı 28'i bulurken, vaka sayısı da bin 22'ye ulaştı.