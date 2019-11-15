Aydın'da bir cinayet duruşması sırasında arbede yaşandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 15 Ağustos 2019 günü Merve Kotan (19) ve Ekim Türkmen'in (22) öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı.

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada cinayet zanlısı Muhammet Gürsoy (27) ifade verdi. Gürsoy, Merve Kotan'ın ailesine bu acıyı yaşattığı için üzgün olduğunu söyleyerek konuşmasına başladı. Olay günü Merve Kotan ve Ekim Türkmen ile birlikte Nevzat Biçer Parkı'na gittiklerini söyleyen Gürsoy, o zamana kadar aralarında bir gerginlik olmadığını söyledi.

Cinayet sanığı duruşmada öldürdüğü kızın babasına saldırdı VİDEO

"CANİ DEĞİLİM"

Tuvalete gittiğini ve döndüğü sırada ikiliyi öpüşürken gördüğünü belirten Gürsoy, "Aracıma gidip farklı bölmelerde duran silah ve mermileri alıp korkutmak için havaya ateş ettim. Sonra Ekim'in ayağına tekme attım. O da bana 'Saçmalama, bu kız ikimize de yeter' dedi. O an sinirlenerek tüfekle ikisine de ateş ettim. Sonra arkamı dönerek kustum. Kendime geldiğimde kurşunların kafalarına isabet ettiğini gördüm. Ateş ettiğim mesafe yaklaşık olarak 1 metreydi. O gün herhangi bir uyuşturucu kullanmadım sadece alkollüydüm. Ben sevdiğim iki insanı planlayarak ve tasarlayarak öldürecek kadar cani değilim." dedi.

BABA VE OĞULUN BOĞAZINI SIKTI

Duruşmada tanık olarak dinlenen Merve Kotan'ın annesi Fadime Kotan, cinayet zanlısı Gürsoy'un kızını darp ettiğini ve tehditle ayrılmasına engel olduğunu söyledi. Baba Salih Kotan ise Gürsoy'un olayı namus cinayeti olarak göstermeye çalışarak cezasını hafifletmeye çalıştığını söyledi. Baba Kotan, "Böyle cani bir insan namustan bahsedemez." dediği sırada duruşma salonu karıştı. Sanık sandalyesinde elleri kelepçeli oturan Muhammet Gürsoy, yerinden fırlayarak Salih Kotan'a saldırdı. Baba Kotan ve babasını korumaya çalışan Ahmet Kotan'ın boğazını sıkan Gürsoy'a jandarma ve polis ekipleri müdahale etti.

ARBEDE ADLİYE ÇIKIŞINDA DEVAM ETTİ

Salonda yaşanan arbedenin ardından mahkeme heyeti duruşma salonunu boşalttırdı. İki tarafın yakınları adliye çıkısında birbirine girdi. Çevik Kuvvet ekipleri, kavgaya müdahale etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Olaydan sonra yaralanan Ahmet Kotan, hastaneye giderek darp raporu aldı. Baba Salih Kotan ile oğlu Ahmet Kotan, Efeler Polis Karakolu'na giderek kendilerine saldıran Muhammet Gürsoy ve annesinden şikayetçi oldu. Verilen aranın ardından devam eden dava, yeni tanıkların dinlenmesi ve üçlünün arasında geçen telefon konuşmalarının temin edilmesi için 23 Ocak 2020 tarihine ertelendi.