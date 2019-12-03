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Aydın'da bir kişi asansör boşluğuna düşmesi sonucu öldü

Aydın’da 4 katlı bir binanın çatı katından asansör boşluğuna düşen 55 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA | 03.12.2019 - 01:22..
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Aydın'ın Nazilli ilçesi Albay Karaoğlanoğlu Caddesi Atatürk Parkı yakınlarında bulunan binada, oturan Sayit Beyazıt güneş enerjisi panelini tamir etmek istedi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Güneş enerjisi panelini tamir etmek için evin çatı katına çıkan Beyazıt, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Olayı gören yakınlarının durumu bildirmesi üzerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Sayit Beyazıt, ambulans ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Beyazıt, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Beyazıt'ın öldüğünü haber alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aydın'da bir kişi asansör boşluğuna düşmesi sonucu öldü

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