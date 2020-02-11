Aydın'da bir taksici oto tamircisi ve 2 kişiyi ezdi

Aydın’ın Kuşadası Sanayi Sitesi'nde, taksi sürücüsü D.A., geçtiğimiz Cuma günü otomobilini sanayiye getirerek tamir ettirdi.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Bugün saat 19.00’da tekrar sanayiye gelen D.A., otomobiline takılan parçanın sökülmesini istedi. İş yerinin sahibi Ender Anğı (24) ise takılan parçayı sökebileceğini fakat bunun karşılığında işçilik parası alacağını söyledi. İkili arasında çıkan tartışma büyüdü.

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3 KİŞİYİ EZDİ

Otomobiline binen D.A., aracını Ender Anğı ile Hüseyin Irmak (24) ve Serkan Gürbüzer (17) adlı çalışanların üzerine sürdü. 3 kişinin de ayağını ezen D.A. olay yerinden hızla uzaklaştı.

BİR KİŞİNİN AYAĞI KIRILDI

Olay yerine çağrılan ambulansla yaralılar Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılarak müşahede altına alındı. Yaralılardan Ender Anğı’nın ayağının kırık olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak 2 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.