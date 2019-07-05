taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5958
Euro
6.3182
Altın
1417.34
Borsa
99382.2
Gram Altın
255.252

Aydın'da çam ağacı seyir halindeki aracın üstüne devrildi

Seyir halinde olan otomobilin üzerine çam ağacı devrildi. Aracı hurdaya çeviren ağacın 1,5 saatte kaldırıldığı kazanın, maddi hasarla atlatılması teselli oldu.

İHA | 05.07.2019 - 01:04..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Aydın’ın Efeler ilçesinde, okullar bölgesinde yer alan caddenin kenarındaki asırlık çağ ağaçlarından bir tanesi, Atatürk Bulvarı üzerine seyir halinde olan otomobil Aydın Lisesi önünde geldiğinde üzerine yıkıldı.

Hurdaya dönen araçta bulunanlar, kazadan burunları bile kanamadan kurtuldu. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

1,5 SAAT AĞACI KALDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜ

Otomobil üzerine düşen ve bulvarı trafiğe kapatan çam ağacı, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasının ardından bölgeden uzaklaştırıldı.

Ağaç ve hasar gören otomobilin kaldırılmasının ardından bölgede trafik yeniden normale dönerken; tonlarca ağırlıktaki ağacın, dalları sayesinde aracın üzerinde tüm ağırlığını vererek düşmemesi olası bir faciayı önledi.
Aydın'da çam ağacı seyir halindeki aracın üstüne devrildi

Aydın'da çam ağacı seyir halindeki aracın üstüne devrildi

Aydın'da çam ağacı seyir halindeki aracın üstüne devrildi

Aydın'da çam ağacı seyir halindeki aracın üstüne devrildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç'tan AK Parti'ye eleştiri

Bülent Arınç'tan AK Parti'ye eleştiri

155
Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3 yaralı

Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3 yaralı

0
Sünnet düğününe giden aile kaza yaptı: 2 yaralı

Sünnet düğününe giden aile kaza yaptı: 2 yaralı

0
Aydın'da çam ağacı seyir halindeki aracın üstüne devrildi

Aydın'da çam ağacı seyir halindeki aracın üstüne devrildi

0
Kuşadası Körfezi’nde 58 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi’nde 58 kaçak göçmen yakalandı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir