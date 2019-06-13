Aydın'da canını hiçe sayıp yavru köpekleri kurtardı

Aydın’ın Efeler ilçesinde önceki gün etkili olan sağanak yağışla birlikte Çakırlar deresinin debisi yükseldi. Dere kenarında yatmakta olan Ceylan isimli köpeğin 8 adet yavrusu derenin getirdiği sel sularına kapıldı.

CANINI HİÇE SAYIP DEREYE GİRDİ

O sırada, arkadaşı Hayrullah Uza’nın hayvan çiftliğinde çalışmakta olan Feyyaz Şafak (30), sel sularına kapılan köpek yavrularını ve annesinin dere kenarında çaresizce dolaştığını gördü. Şafak, canını hiçe sayarak sel sularının debisini artırdığı dereye girdi. Deredeki yavru köpekleri elleri ile tek tek toplayan Şafak, 8 yavru köpekten 6’sını arkadaşının yardımıyla kıyıya çıkarmayı başarırken, 2 köpek sel sularına teslim olarak ortadan kayboldu.

Canını hiçe sayıp yavru köpekleri selden kurtardı

KÖPEĞE SUNİ TENEFFÜS YAPTI

Daha sonra kendisi de kıyıya çıkan Şafak, köpek yavrularından bir tanesinin hareketsiz olduğunu fark edince köpeğe suni teneffüs ve kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Ceylan isimli köpek ise sel sularından kurtarılan yavrularının üzerindeki çamurları ağzıyla temizledi.

"İKİ TANE EVLADIM VAR ONLAR GÖZÜMÜN ÖNÜNE GELDİ"

Köpek yavrularından 6 tanesini boğulmaktan kurtaran Şafak, “Benim de iki tane evladım var onlar gözümün önüne geldi, sonuçta bu hayvanlar da bir can taşıyor. O an gözümü kırpmadan sel sularına girerek bu canları kurtardığım ve annelerine kavuşturduğum için çok mutluyum” dedi.





"ALLAH ONU ÇOCUKLARINA BAĞIŞLASIN"

Çiftlik sahibi ve Şafak’ın arkadaşı Hayrullah Uza ise, “Biz dereden akan sulara bakıyorduk. Bir anda köpek yavrularının sesleri bize geldi. Yavrular neredeler diye bakarken, akıntının onları götürdüğünü gördük. Bir çare arıyorduk o anda, arkadaşım beni dahi dinlemeyip anlık suyun içine atladı. Feyyaz sağ olsun, hepsinin hayatını kurtardı. Biz hayvancılıkla uğraşıyoruz, hayvanlar bizim için çok kıymetli. Feyyaz her zaman her yerde yardıma koşan bir arkadaşımız, burada da kalbinin güzelliğini ortaya koydu, bu canları kurtardı, sağ olsun var olsun, Allah onu çocuklarına bağışlasın” dedi.







