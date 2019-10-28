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Aydın’da depo yangını: 2 bin ton pamuk kül oldu

Germencik ilçesinde, bir pamuk deposunda çıkan yangında 2 bin ton pamuk yanarak kullanılamaz hale geldi.

İHA | 28.10.2019 - 23:30..
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Ovakaraağaç Mahallesi yakınlarında bulunan Zafer ve Tamer Çetinel kardeşlere ait pamuk deposunda ovadan toplanan pamuklar, traktörlerle depoya taşındığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede deponun tamamına yayıldı. İşçilerin haber vermesiyle olay yerinde çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydın’da depodaki 2 bin ton pamuk yandı -2

2 BİN TON PAMUK YANDI

Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş makineleri ise yangının sönmesi için çalışma yaptı. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangından 2 bin ton pamuğun yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle çevre dumanlarla kaplanırken, çıkış nedeniyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Aydın’da depodaki 2 bin ton pamuk yandı -1

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