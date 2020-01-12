Aydın'da deve güreşi festivali düzenlendi

Aydın'ın Germencik ilçesi Alangüllü Mahallesi'ndeki güreş arenasında düzenlenen festivalde Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen yaklaşık 180 pehlivan deve mücadele etti.

DEVELERİN ZORLU MÜCADELESİ

Havanın güzel olması nedeniyle tribünlerin dolduğu güreşlerde, develerin mücadelesi ve rengarenk süslemeleri ilgi gördü.

AMAÇ YÖRÜK KÜLTÜRÜNÜ TAŞIMAK

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, burada amacın Yörük kültürünü gelecek nesillere ulaştırmak olduğunu, çok güzel bir etkinliğin düzenlendiğini belirtti.

'İLGİ MEMNUNİYET VERİCİ'

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş de ilçenin önemli bir geleneği olan deve güreşlerine bu yıl gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi.