Aydın'da düzenlenen festivalde 130 deve güreştirildi

Aydın Büyükşehir Belediyesince Ilıcabaşı Mahallesi Ayter Güreş Arenası'nda düzenlenen festival, güreş develerinin davul zurna eşliğinde alana girmesiyle başladı.

Organizasyon komitesi tarafından eşleştirilen çeşitli yaş gruplarındaki 130 devenin mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu.

GÜREŞE YOĞUN İLGİ

Rakiplerinden kaçan bazı develer ise seyircilere heyecanlı anlar yaşattı. Etkinliği bazıları kamyonet ve traktör kasalarında olmak üzere yaklaşık 5 bin güreşsever izledi.

İLK KEZ GÜREŞEN DEVELER OLDU

Yarışmanın komite sorumlusu İsmail Gezer, "Bugün daha çok yeni havutlanan develer ve bu işe ilk kez giren deve sahiplerinin develeri yarışıyor. Yarın ise asıl gösterinin olacağı güreşler yapılacak" dedi

"İZLEMESİ ÇOK KEYİFLİ"

Seyircilerden 62 yaşındaki Ömrüye Demir, güreşleri izlemek için eşiyle sabah saatlerinde alana geldiklerini belirterek, "Onlar güreşince çok heyecanlanıyorum. İzlemesi çok zevkli" diye konuştu.







