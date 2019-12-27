Aydın'da elektronik kelepçe bozuk çıktı

Aydın’ın Didim ilçesinde, 3 yıl önce boşandığı M.C.K. (36) tarafından sürekli tehdit edilen ve şiddet gören Z.E.'yi, (32) mutlu edecek bir karar alınmıştı ki, inanılmaz bir gelişme yaşandı.

Didim 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 23 Aralık’ta, M.C.K.'nin, üç ay boyunca Z.E.'nin evine, çocuğunun okuluna bin metreden fazla yaklaşmamasına ve elektronik kelepçe takılarak denetlenmesine karar verdi.

KELEPÇE BOZUK ÇIKTI

Mahkeme, üç ayın sonunda tedbir kararını gözden geçirecek ve M.C.K.'ye, kelepçeyi takmazsa 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi uygulanacak. Tedbir kararının ihlaline göre zorlama hapsinin süresinin 30 güne çıkarılabileceği de kararda yer alırken, emniyet yetkililerinin M.C.K.'ye taktığı kelepçe bozuk çıktı.

"EMNİYET İLGİLENİYOR"

Z.E.'nin avukatı Zekiye Baran, “Aydın Emniyet Müdürü ile önceki gün görüştük. Kelepçe bozuk çıkmış, yenisi istendi. Emniyet konuyla yakından ilgileniyor. Bu karar Aydın’da ve İzmir’de bir ilk oldu. Umarız müvekkilimizin yaşam tehdidi sona erecek.” diye konuştu.