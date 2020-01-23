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Aydın'da eşi evdeyken benzin döküp yaktı

Nazilli'de yaşadığı evde meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Gamze Esen'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 23.01.2020 - 16:51..
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Nazilli'nin Dallıca Mahallesi Nohutçu Kahveleri mevkisinde önceki gece Fatih Alp Ü. (41) ile Gamze Esen’in (24) birlikte yaşadıkları dubleks evde patlama meydana gelmişti.

İtfaiye ekipleri tarafından evden yaralı olarak çıkartılan Gamze Esen ve kendi imkanlarıyla dışarıya çıkan Fatih Alp Ü., ilk müdahalelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne ardından da İzmir Bozyaka Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Vücudunun büyük bölümünde cam kesikleri ve yanıklar oluşan Gamze Esen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün sabaha karşı hayatını kaybetmişti.

Aydın'da eşi evdeyken benzin döküp yaktı

KAPIYI KİLİTLEYİP ATEŞE VERDİ

Patlamayla ilgili olarak itfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, evi Fatih Alp Ü.’nün ateşe verdiği belirlendi. Dini nikahlı eşi Gamze Esen ile bilinmeyen nedenle tartışan Fatih Alp Ü.’nün, Gamze Esen'i üst kattaki bir odaya kilitledikten sonra benzin döküp evi yaktığı iddia edildi. Evdeki incelemede benzin bidonunun bulunduğu, Fatih Alp Ü.’nün de ifadesinde evi kendisinin ateşe verdiğini söylediği belirtildi.

Aydın'da eşi evdeyken benzin döküp yaktı

"GAMZE O EVDEN ASLA ÇIKAMAZDI"

Genç yaşta hayatını kaybeden Gamze Esen'in cenazesinde duygusal anlar yaşandı. Yaşadığı acı nedeniyle ayakta durmakta güçlük çelen anne Şenay Alvan, “Söyleyecek bir şey yok. Yakmış kızımı. Önce darbetmiş, sonra kapıyı önünden kilitleyip ateşe vermiş. Dün gidip evi gördüm, savaş çıkmış gibiydi. Gamze o evden asla çıkamazdı, o evden kimse çıkamazdı. Her yer kan, her yer kandı. Kimse çıkamazdı” dedi.

Aydın'da eşi evdeyken benzin döküp yaktı

ANNE FENALIŞTI

Bir yakınının omzuna sarılarak gözyaşı döken acılı anne, yaşadığı acıya daha fazla dayanamayarak bir anda yere yığıldı. Acılı annenin feryatları, cenazeye katılanların duygusal anlar yaşamasına neden oldu. 112 Acil Servis görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan anne, gözetim altına alındı.

Aydın'da eşi evdeyken benzin döküp yaktı

Aydın'da eşi evdeyken benzin döküp yaktı

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