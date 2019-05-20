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Aydın'da eşini öldüren çiftçi tutuklandı

Tartıştığı 29 yıllık eşini sinirlenerek 15 yerinden öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 20.05.2019 - 18:13..
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Aydın'da 2 çocuk babası, çiftçi Hüsamettin Yavaş, 29 yıllık eşi Nergis Yavaş ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hüsamettin Yavaş, mutfaktan aldığı bıçakla eşini vücudunun 15 ayrı yerinden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Nergis Yavaş, olay yerinde yaşamını yitirirken, Hüsamettin Yavaş, kamyoneti ile kaçtı.

Aydın'da eşini öldüren çiftçi tutuklandı

Bir süre sonra kamyonetiyle teslim olmak için gittiği Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü girişindeki beton bariyere çarpan Yavaş, yaralandı. Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yavaş, buradaki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Eşini öldüren koca Yavaş, Çine İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

Aydın'da eşini öldüren çiftçi tutuklandı

TUTUKLANDI

Nergis Yavaş'ın cesedi ise savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsinin ardından Nergis Yavaş'ın yakınları tarafından alınan Nergis Yavaş'ın cenazesi, aynı gün akşam saatlerinde, son kez Yeniköy Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Burada helallik alınmasından sonra Yeniköy Mahallesi Mezarlığı'na götürülen Nergis Yavaş'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Eşini öldüren Hüsamettin Yavaş ise jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Aydın'da eşini öldüren çiftçi tutuklandı

Aydın'da eşini öldüren çiftçi tutuklandı




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