Aydın'da eşinin cansız bedeniyle 2 gün yaşadı

Aydın'ın Karacasu ilçesi Yaylalı Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Zehra Boyacı'nın, evinde cansız bedenine ulaşıldı.

AİLESİNE ULAŞAMADI

Zehra Boyacı’nın İzmir’de yaşayan kızının da, telefonla ailesine ulaşamaması üzerine ilçedeki yakınlarına haber verdiği belirtildi. Ailenin yakınları, eve gidip kapıyı çalıp cevap alamayınca polis ekiplerine haber verdi.

YEDEK ANAHTAR İLE İÇERİ GİRDİLER

Yaşlı çiftin herhangi bir ihtimale karşı apartmanın karşısında bulunan esnafa bıraktıkları yedek anahtar sayesinde içeri giren komşuları ve polisler, yer yatağında yaşlı kadının cansız bedeni ile karşılaştı.

EŞİNİN CANSIZ BEDENİYLE YAŞAMIŞ

Kadının alzhemier hastası kocası Orhan Boyacı’nın, tüm olan bitenden habersiz bir şekilde eşinin cesediyle birlikte 2 güne yakın yaşadığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşlı kadının, en son pazartesi günü pazar alışverişi ve hastaneye gitmek için evinden çıktığı belirtildi. Yaşlılığa bağlı çeşitli rahatsızlıkları bulunduğu öğrenilen kadının ölümü ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.