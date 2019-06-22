Aydın'da evinde ölü bulunan kadında darp izi çıktı

Aydın'ın Çeltikçi Mahallesi Fatih Caddesi'nde, Gülümser Ö., eşinden boşandıktan sonra, oğlu Mustafa Ö. (34) ve gelini Gülşah Ö. (34) ile oturmaya başladı.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Misafirlik için gelen yakınları, zili çaldı ancak kapıyı açan olmayınca endişelenerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açıp eve girdiklerinde Gülümser Ö.'nün hareketsiz halde yerde yattığını gördü. Yapılan kontrolde Gülümser Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

BAŞINDA VE ÇEŞİTLİ YERLERİNDE DARP İZİNE RASTLANDI

Yapılan incelemede Gülümser Ö.'nün vücudunun çeşitli yerlerrinde ve başında darp izine rastlandı. İncelemenin ardından Gülümser Ö.'nün cesedi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

OĞLUNU ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Polis ekipleri, olayla ilgili Gülümser Ö.'nün birlikte yaşadığı oğlu ve gelinini aramaya başladı. İlk olarak gelin Gülşah Ö.'ye telefonla ulaşan ekipler, emniyete çağırdı. Emniyete gelerek ifade veren Gülşah Ö., gece evde olmadığını başka yere gittiğini söylediği bildirildi. Gülşah Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Mustafa Ö.'nün aranmaya devam ettiği belirtildi.