Aydın'da evini ateşe verdi, yanında uyudu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde oturan M.S'nin evinde yangın çıktığını gören komşuları, itfaiye ekiplerine haber verdi.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Söndürme çalışmaları sırasında evin bahçesinde yatakta uyurken bulunan M.S, uzun uğraşlar sonucu uyandırıldı.

Ateşe verdiği evinin bahçesinde yatakta uyurken bulundu

EŞİ EVİ TERK ETTİ

Alkollü olduğu belirtilen M.S'nin üç hafta kadar önce de evini yakmaya kalkıştığı, komşularca bu girişiminin önlendiği, eşinin bu olay nedeniyle kendisini terk ederek kızının evine gittiği belirlendi.

Jandarma karakolunda ifadesi alınan M.S, serbest bırakıldı.