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Aydın’da fabrika yangını: 1 kişi zehirlendi

Bir fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahsın durumunun ağır olduğu belirtildi.

İHA | 08.07.2019 - 02:10..
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Aydın’ın Efeler ilçesi Umurlu OSB’de bulunan bir fabrikada yangın meydana geldi.

Zeytin işleme fabrikasında yangın, fabrikadaki klimanın elektrik aksamından yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Yangında ağır yaralanan bir kişi ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma devam


Aydın’da fabrika yangını: 1 kişi zehirlendi

Aydın’da fabrika yangını: 1 kişi zehirlendi

Aydın’da fabrika yangını: 1 kişi zehirlendi

Aydın’da fabrika yangını: 1 kişi zehirlendi

Aydın’da fabrika yangını: 1 kişi zehirlendi

Aydın’da fabrika yangını: 1 kişi zehirlendi

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