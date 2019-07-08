Aydın’da fabrika yangını: 1 kişi zehirlendi

Aydın’ın Efeler ilçesi Umurlu OSB’de bulunan bir fabrikada yangın meydana geldi.

Zeytin işleme fabrikasında yangın, fabrikadaki klimanın elektrik aksamından yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Yangında ağır yaralanan bir kişi ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma devam























