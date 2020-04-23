Aydın'da hayırsever, 18 kişinin bakkal borcunu ödedi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Murat Halal’a ait bakkal dükkanına gelen bir kişi, veresiye defterini sordu.

HAYIRSEVER 21 BİN 750 LİRA BORCU ÖDEDİ

Defterdeki 18 kişinin toplam 21 bin 750 lira tutan borcunu ödeyen hayırsever, daha sonra bakkal Halal'dan veresiye defterini yakmasını istedi.

Hayırsever tüm ısrarlara rağmen ismini vermeden bakkal ayrıldı.

"KUL SIKIŞMAYINCA HIZIR YETİŞMEZMİŞ"

Bakkal Murat Halal, daha sonra Dallıca Mahalle Muhtarı Ali Uçar aracılığı ile borcu ödenen kişilere durumu bildirdiklerini belirterek, "Kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş misali, hayırsever kişi gelip buradaki vatandaşlarımıza yardımcı oldu. İsteği üzerine, ödemeyi yapmasının ardından veresiye defterini yaktık. Ben bu meçhul hayırsevere huzurunuzda teşekkür ediyorum." dedi.

Geçen 18 Nisan'da bir hayırsever de Yıldıztepe Mahallesi'ndeki Hüseyin Bürücü'ye ait bakkal dükkanındaki 50 kişinin veresiye defterindeki toplam 33 bin liralık borcunu ödemişti.