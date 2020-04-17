Aydın'da hayırsever, mahallelinin veresiye borcunu ödedi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan bakkala gelen bir kişi, 50 müşterinin hesabının tutulduğu veresiye defterini satın aldı.

Veresiye defterindeki toplam 33 bin lira borcu ödeyen hayırsever, ismini açıklamadı.

"TÜM BORÇLARI ÖDEDİ"

22 yıldır babası ile bakkal işleten Hüseyin Bürücü, ilk kez böyle bir şey yaşadıklarını belirtip, "Gelen hayırsever genç biriydi. Veresiye defterimiz olup, olmadığını sordu. Defteri gösterdim. Tek tek bana defterdeki kişilerin borçlarını toplattı. Ardından da hepsini ödedi. Çıkarken de benden, dükkanın önüne 'Veresiye alışveriş yapanların borçları ödenmiştir' yazısı asmamı rica edip, dükkandan çıkıp, gitti. Çok ısrar ettim ama ismini söylemedi. Allah razı olsun. Allah hayrını kabul etsin, yolunu açık etsin." dedi.