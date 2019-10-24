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Aydın'da hekim uyuşturucuyla yakalandı

Polisin takibinde olan hekim, uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde hazırlanmasında kullanılan hassas terazi ile enselendi.

İHA | 24.10.2019 - 17:00..
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Yaklaşık 3 yıldır Nazilli Devlet Hastanesi’nin acil servisinde pratisyen hekim olarak görev doktor Elif Ç.’nin uyuşturucu pazarladığı yolunda ihbar alan polis ekipleri, kadın doktoru takibe aldı.

ARACINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Bir süredir takipte olan kadın doktorun aracını Aydın Efeler İlçe Merkezi’nde durduran narkotik ekipleri, kadın doktorun aracında bir miktar uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle birlikte gözaltına alınan doktor Elif Ç.’nin, sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Pratisyen hekim uyuşturucu madde ile yakalandı -1

HASTANEDE DE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından olaydan sonra yapılan açıklamada “Olayı yakından takip ediyoruz. Adli sürecin işleyişini takip etmekteyiz. Kurumumuz tarafından idari soruşturma başlatıldı. Adli sürecin durumuna göre İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli adımları atacaktır. Hastanemiz ve sağlık camiamız için üzüntü verici bir durum.” denildi.

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