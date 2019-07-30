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Aydın'da her gün 40 ton taşıyan hamalların günlüğü 150 TL

Aydın'da hallerde ve tarım ürünleri alım merkezlerinde günlüğü 150 liradan çalışan hamallar, günde 40 ton taşıdıklarını belirterek "Kas yapmak için değil ekmek kazanmak için çalışıyoruz” dedi.

İHA | 30.07.2019 - 08:59..
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Hayat şartlarının her geçen gün zorlaştığı günümüzde, ekmeğini en zor kazanan kesimlerden biri de tarım sektöründe çalışanlar.

Efeler, Köşk ve Sultanhisar bölgesindeki tarım ürünleri indirme ve yükleme merkezlerinde çalışan hamallardan Sabahattin Okumuş, hamallığın sadece mal taşımaktan ibaret olmadığını özellikle sebze ve meyvelerde zamanla yarıştıklarını belirterek zor bir mesleği icra ettiklerini söyledi.

"KİŞİ BAŞI ORTALAMA 40 TON"

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin bazı işlerin ancak insan eliyle yapılabildiğini belirten Sabahattin Okumuş, “Aydın tarım memleketi olduğu için en kolay bulunan iş tarım işçiliği. Ancak normal tarım işçiliğinde yevmiyeler düşük olduğu için biz daha ağır olan hamallığı tercih ediyoruz. Her gün kişi başı ortalama 40 ton malı traktör veya kamyonet kasasından alıp tırlara yüklüyoruz.

Aydın'da her gün 40 ton taşıyan hamalların günlüğü 150 TL

"KAS YAPMAK İÇİN DEĞİL EKMEK KAZANMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bu iş karşılığı da 150 lira gündelik alıyoruz. İş dışında karşılaştığımız ve bizi tanımayanlar vücut geliştirmeye gittiğimizi sanıyor ama biz kas yapmak için değil ekmek kazanmak için çalışıyoruz.” dedi.

Aydın'da her gün 40 ton taşıyan hamalların günlüğü 150 TL

"ZAMANLA YARIŞIYORUZ"

Tarım ürünleri hamallığında işin en zor kısmının zamanla yarışmak olduğunu belirten Sabahattin Okumuş, “Ürünün taze taze büyükşehirlere ya da işleneceği fabrikaya ulaşması için yükleme sırasında zamanla yarışıyoruz. Zor bir mesleğimiz var ama sürekli bu işi yaptığımız için alıştık.” diye konuştu.

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