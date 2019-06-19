Aydın'da hırsızlar çaldıklarını satamadı

Aydın’ın Didim ilçesinde hırsızlar, yakayı ele verdi.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; ilçede evden hırsızlık olayı ile ilgili olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerin araçla kaçtıkları şeklinde gelen ihbar doğrultusunda yapılan araştırmalar ve çalışmaların sonucunda, bahse konu araç yakalandı. Araç sürücüsü ve hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen O.B. ile birlikte hareket ettiği tespit edilen R.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİLER

Olay yerinde yapılan inceleme sonucu çalındığı tespit edilen 3 adet klima iç ve dış üniteleri ile 1 adet LCD televizyonun bulunmasına yönelik çalışmalarda, 3 adet klima ünitesini bıraktıkları iş yeri tespit edilerek çalınan klima üniteleri ile birlikte şüpheli şahısların sattığı 2 adet televizyon bulundu. Sorguları tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.