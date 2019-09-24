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Aydın'da hurdacı kamyoneti dehşet saçtı

Hurdacı kamyonetinin sebep olduğu kazada, iki kamyon arasında sıkışıp kalan otomobil içerisindekiler hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İHA | 24.09.2019 - 12:48..
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Mehmet Akif Caddesi üzerinden Batı Aydın Bulvarı kavşağına doğru seyir halinde olan ve henüz sürücüsünün ismi tespit edilemeyen hurda yüklü kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden Sadri Bayram yönetimindeki otomobile süratle çarptı.

KAMYONUN ALTINDA KALDI

Çarpmanın etkisi ile Mehmet Akif Caddesi’nden Batı Aydın Bulvarı Kavşağı’na savrulan otomobil, bu defa Batı Aydın Bulvarı istikametinden Doğu Aydın Bulvarı istikametine seyir halinde olan Ahmet Evrensel yönetimindeki kamyonun altında kaldı.

Aydın'da hurdacı kamyoneti dehşet saçtı

ARAÇTA SIKIŞAN YOLCU KURTARILDI

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Sadri Bayram ile otomobilde yolcu olarak bulunan Fadime Bayram ve Selami Bayram, araç içerisinde sıkıştı.

Bu sırada Osman Yozgatlı Mahallesi’ndeki bir yangından dönmekte olan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, kazaya hemen müdahale edip araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtararak 112 ekiplerine teslim etti.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Hastaneye kaldırılan yaralıların, hayati tehlikeleri olmadığı belirtildi. Çevre sakinleri, otomobili çarptıktan sonra hurda taşıyan kamyonetin olay yerinden kaçtığını görünce durumu hemen polise ihbar ederek, şahsın ve aracın yakalanmasını istedi.

Aydın'da hurdacı kamyoneti dehşet saçtı

"NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"

Polis, kısa sürede hurdacıyı aracıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Batı Aydın Bulvarı üzerinde seyir halinde iken birden kamyonun önüne adeta uçarak bir otomobilin geldiğini belirten kamyon sürücüsü Ahmet Evrensel, “Yolumda sakin bir şekilde seyrederken Mehmet Akif Caddesi üzerinden önüme adeta uçarak bir otomobil geldi. Fren yaptım ama kurtarmak mümkün olmadı. Otomobile bir hurdacı kamyonu çarpmış. Otomobil de fırlayarak benim önüme düştü. Tek tesellimiz yaralıların durumlarının iyi olması. Allah korudu.” diye konuştu.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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