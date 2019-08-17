Aydın’da hurdaya dönen araçtan sapasağlam çıktılar

Aydın’da Efeler ilçe merkezi Tepecik kavşağı yakınlarında kaza meydana geldi.

A.Y. isimli sürücünün yönetimindeki 09 ACB 435 plakalı araç, Tepecik Kavşağı yakınlarında iddiaya göre fren tertibatında meydana gelen bir arıza nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı.

ARAÇTAN SAĞLAM ÇIKTILAR

Çarpmanın etkisi ile ters dönen otomobili gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi’ne bağlı kurtarma ekipleri 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Ekiplerin yardımı ile araçtan çıkarılan sürücü A.Y. ile yanında yolcu olarak bulunan arkadaşının kazayı yara almadan atlatması teselli kaynağı oldu.





