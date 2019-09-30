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Aydın'da iki otomobil çarpıştı

2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

DHA | 30.09.2019 - 08:20..
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde saat 00.30 sıralarında Muammer Aksoy Mahallesi'nde, Nazilli - Denizli Devlet Karayolu üzerinde kaza meydana geldi.

Nazilli'den Denizli yönüne giden Erkan Dağ (32) yönetimindeki 38 ED 816 plakalı otomobil ile Hakkı Yıldız'ın (52) kullandığı 20 ACK 104 plakalı otomobil, çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Erkan Dağ'ın aracı takla atarken, Hakkı Yıldız yönetimindeki otomobil ise refüje çarptı.

Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

6 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Meydana gelen trafik kazasında, Hakkı Yıldız, Hüseyin Yıldız (13), Ayşe Yıldız (42), Yusuf Yıldız (12), Erkan Dağ ve Simge Sinmez (21) yaralandı. Ambulanslara alınan yaralılar, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Aydın'da iki otomobil çarpıştı


Aydın'da iki otomobil çarpıştı

Aydın'da iki otomobil çarpıştı

Aydın'da iki otomobil çarpıştı

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