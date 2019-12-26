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Aydın'da kamyon traktöre çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Germencik ilçesinde, kamyonetin arkadan çarptığı traktörün şarampole yuvarlanması sonucu 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.

İHA | 26.12.2019 - 13:28..
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Aydın-İzmir karayolu Germencik ilçesi girişinde, kırsal Alangüllü Mahallesi’nden tarlada çalışmak için Germencik ilçesi yönüne hareket eden Ahmet Cengiz (81) idaresindeki traktöre, aynı yöne seyir halinde olan Ali Ö’nün kullandığı kamyonet arkadan çarptı.

ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan traktör, yolun sağındaki yaklaşık 2 metre derinliğindeki şarampole yuvarlandı.

Kamyonetin çarptığı traktör şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 3 yaralı -3

EŞİ YOLA SAVRULDU

Kaza sırasında sürücü Ahmet Cengiz’in 74 yaşındaki eşi Ulviye Cengiz, karayolunun ortasına savruldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik personelleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Ahmet Cengiz, eşi ve traktörde bulunan ismi belirlenemeyen bir kişi, ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi. Her iki araçta da büyük maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyonetin çarptığı traktör şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 3 yaralı -1

Kamyonetin çarptığı traktör şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 3 yaralı -2


Kamyonetin çarptığı traktör şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 3 yaralı -4

Kamyonetin çarptığı traktör şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 3 yaralı -5

Kamyonetin çarptığı traktör şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 3 yaralı -6

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