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Aydın'da kamyon üst geçide sıkıştı

Kentin Nazilli ilçesinde yüksekliği hesaplayamayan bir sürücü, kamyonunu alt geçide sıkıştırdı.

İHA | 02.05.2019 - 08:51..
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Kamyonun alt geçide sıkışması nedeniyle yol trafiğe kapanırken, kamyon uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı alt geçitten kurtarılarak yol trafiğe açıldı.

ÜST GEÇİTTE TAKILI KALDI

İlginç olay, Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana geldi. Yönetimindeki kamyon ile Hürriyet Caddesi üzerinden Nazilli şehir merkezine girmek isteyen bir sürücü, yüksekliği hesaba katmadan alt geçide dalınca kamyon, bir anda kara yolu ile tren yolu arasında sıkıştı.

Aydın'da kamyon üst geçide sıkıştı

KAMYON ZAR ZOR KURTARILDI

Ne ileri gidebilen ne de geri çıkabilen kamyon, uzun uğraşlar sonucu kurtarılırken yol yeniden trafiğe açıldı.

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