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Aydın'da kamyonet, motosiklete arkadan çarptı: 1 yaralı

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerine gelen ambulansla, yaralı hastaneye kaldırıldı.

İHA |
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Aydın'da kamyonet, motosiklete arkadan çarptı: 1 yaralı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde seyir halinde ilerleyen Cengizhan Kocazeybek’in kullandığı 09 FF 417 plakalı kapalı kasa kamyonet, Cengizhan Kutlutürk’ün (20) kullandığı plakasız motosiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Kutlutürk, orta refüje devrilerek karayoluna savruldu.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki diğer sürücüler ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.

Aydın'da kamyonet, motosiklete arkadan çarptı: 1 yaralı ViDEO

KASKSIZ MOTOSİKLET KULLANDI

Kamyonet sürücü polislere verdiği ifadesinde motosikletin farlarının olmadığını, karanlıkta bir anda sol şeritte önünde gördüğü motosiklete sağ tarafında başka araçların olması nedeniyle çarpmaktan kurtaramadığını belirtti.

Yapılan incelemelerde motosiklet sürücüsünün kasksız ve ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'da kamyonet, motosiklete arkadan çarptı: 1 yaralı

Aydın'da kamyonet, motosiklete arkadan çarptı: 1 yaralı

Aydın'da kamyonet, motosiklete arkadan çarptı: 1 yaralı

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