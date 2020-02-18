Aydın'da kavgayı ayırmak isteyen genç yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda saat 18.30 sıralarında, 09 ACN plakalı bir otomobille Kuşadası Sanayi Sitesi önüne gelen grup, daha önceden aralarında husumet olan kişilerle tartışmaya başladı.

AYIRMAK İSTERKEN BIÇAKLANDI

Kavganın büyümesiyle kavgayı ayırmak isteyen 16 yaşındaki D.Ş. kalçasından bıçakla yaralandı. Genci bıçaklayan kişi veya kişiler otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı.

YARALININ DURUMU İYİ

Bıçakla yaralanan gencin yakınları ambulansı beklemeden otomobille Kuşadası Devlet Hastanesi’ne götürdü. Bıçağın içinde kırıldığını tespit eden doktorlar ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. D.Ş.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis bıçaklı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.