Aydın kent meydanında milli maç coşkusu

Aydın’da vatandaşlar, milli takımımızın Fransa'yla karşılaştığı Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçını, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Atatürk Kent Meydanı’na kurduğu dev ekrandan izledi.

ÜZÜNTÜ YERİNİ SEVİNCE BIRAKTI

Fransa’ya lider gidip, lider olarak dönen Türkiye’nin başarısı Aydın’da büyük sevinç oluşturdu. Mücadeleyi dev ekrandan izleyen vatandaşlar Fransa’nın bulduğu golle büyük üzüntü yaşarken, 81’inci dakikada Kaan Ayhan’ın golü ile Türkiye beraberliği yakalayınca üzüntü yerini, sevince bıraktı.

LİDERLİK KUTLAMASI

Maçın son anlarında büyük heyecan yaşayan vatandaşlar maçın bitiş düdüğü ile Türkiye’nin liderliğini doyasıya kutladı. Kent Meydanına kurulan dev ekrandan maçı takip eden taraftarlar Türkiye tezahüratları ve meşalaler ile sevinç gösterisinde bulundu. Vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.