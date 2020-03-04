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Aydın'da kız arkadaşı ve annesini silahla vurdu

Ayrılmak isteyen kız arkadaşı ve annesini kurşun yağmuruna tutan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İHA | 04.03.2020 - 17:06..
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Aydın'ın Efeler ilçesinde polis memuru S.T., 34 BIT 820 plakalı otomobili ile içerisinde kendisi gibi polis memuru olarak Afyon’da görev yapan Hatice Büşra Çetinkaya ve annesi G.Çetinkaya’nın bulunduğu 03 HB 099 plakalı aracın önünü kesti.

Aydın'da kız arkadaşı ve annesini silahla vurdu

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

S.T beylik tabancası ile araç içerisinde bulunan kız arkadaşı Hatice Büşra Çetinkaya ve annesi G. Çetinkaya’yı kurşun yağmuruna tuttu.

Silah sesleri üzerine dışarıya çıkan çevredeki vatandaşlar polis memuru S.T.’nin elinden silahı aldı.

Aydın'da kız arkadaşı ve annesini silahla vurdu

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kız arkadaşı ve annesine kurşun yağdıran polis memuru S.T.’yi gözaltına aldı.

Aydın'da kız arkadaşı ve annesini silahla vurdu

KIZ ARKADAŞI HAYATINI KAYBETTİ

S.T.’nin silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Hatice Büşra Çetinkaya ve annesi hastaneye kaldırıldı.

Erkek arkadaşı tarafından vurularak ağır yaralanan kız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Annesi G. Çetinkaya’nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Aydın'da kız arkadaşı ve annesini silahla vurdu

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