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Aydın'da küle dönen evde 1 kişi yanarak hayatını kaybetti

Aydın’da sobadan çıktığı tahmin edilen yangında bir kişi yanarak yaşamını yitirdi.

İHA | 24.01.2020 - 02:33..
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Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı kırsal Kahvederesi Mahallesi'nde, 3 katlı bir evin 3. katında çıkan yangına ihbar üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı Nazilli İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

YANMIŞ CESET BULUNDU

İtfaiyenin müdahalesi ile yangın diğer katlara sıçramadan kontrol altına alınırken evin 3. katı tamamen kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yaptıkları incelemede tamamen yanmış halde bir ceset bulundu.

2 ÇOCUK BABASIYDI

Evde yalnız olan ve mahallede kahvecilik yaptığı öğrenilen şahsın, evli ve 2 çocuk babası Erdoğan Karakuş (48) olduğu belirlendi. Karakuş'un eşi ve çocuklarının Nazilli’de oldukları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'da küle dönen evde 1 kişi yanarak hayatını kaybetti

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