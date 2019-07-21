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Aydın’da makilik alandaki yangın, ormanı tehdit ediyor

Nazilli ilçesi yakınlarında makilik alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla ormanlık alana doğru ilerliyor.

İHA | 21.07.2019 - 23:36..
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Yangın, kırsal Toygar mahallesi ile Esenköy mahallesi arasındaki makilik alanda başladı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Ulaşımın da güç olduğu yangını söndürmek için orman yangını söndürme ekipleri hemen bölgeye sevk edildi.

Aydın’da makilik alandaki yangın, ormanı tehdit ediyor

YANGIN, ORMANLIK ALANA İLERLİYOR

Nazilli, Bozdoğan ve Karacasu arasında kalan Karıncalıdağ’da bulunan büyük ormanlık alana doğru hızla ilerleyen yangını söndürmek için ekipler çalışmalarına başladı. Ancak yangına havadan müdahale edilememesi ve havanın aşırı rüzgarlı olması yangının daha da büyüme riskini arttırıyor. Şu anda yangın ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

Aydın’da makilik alandaki yangın, ormanı tehdit ediyor

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