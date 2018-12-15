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Aydın'da MHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı çekildi

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, partisinin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümmet Akın'ın Cumhur İttifakı görüşmeleri çerçevesinde adaylıktan çekildiğini duyurdu.

AA | 15.12.2018 - 01:19..
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Pehlivan, yaptığı açıklamada partisinin Aydın'da büyükşehir belediye başkanlığı adayını belirleyen ve açıklayan ilk parti olduğunu hatırlattı.

İttifak görüşmelerinin askıya alındığı dönemde Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın'ı büyükşehir belediye başkan adayı olarak kamuoyuna tanıttıklarını vurgulayan Pehlivan, "Ancak son gelişen Cumhur İttifakı görüşmeleri çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümmet Akın'ın adaylığının geri çekildiği bilgisi Aydın İl Başkanlığımıza ulaşmıştır. MHP Aydın Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarmayacaktır. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin emrinde, Aydın ve hemşehrilerimiz için ittifak hassasiyeti içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İLKEMİZ, ÖNCE ÜLKEM, SONRA PARTİM"

Pehlivan, açıklamasında şu bilgileri verdi:

"Türkiye ve büyük Türk milleti için büyük önem arz eden Cumhur İttifakı'nın yarınlar için güçlü kılınması konusunda her dava arkadaşım, ülkücüye yakışır şuur içinde hareket etmektedir, etmeye de devam edecektir. Önce ülkem sonra partim ilkesi milliyetçi, ülkücü hareket için söylemden daha ötesi bir şuur halidir. Kutlu davamıza, partimize yakışır çalışmalarıyla hemşehrilerimizin gönlünde taht kuran Sayın Ümmet Akın başkanımız ile nice zaferlere ulaşacağımıza olan inancımı da belirtmek istiyorum. İl başkanlığımız ve on yedi ilçe teşkilatımız ile Cumhur İttifakı'nın Aydın ilinde güçlü şekilde tecelli etmesi için çalışacağız."

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