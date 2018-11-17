Aydın'da Mimar Sinan Camisi ibadete açıldı

16 Yılda tamamlanan ve 4 buçuk milyon liraya mal olan caminin külliyesinde sağlık ocağı ve Kur’an Kursu da yer alıyor.

YAPIMINA 2002'DE BAŞLANMIŞTI

Efeler’in merkez Adnan Menderes Mahallesi’nde yapımına 2002 yılında başlanan Mimar Sinan Camisi, 16 yıl sonra Aydın Valiliği, efeler Belediyesi, İl ve Efeler İlçe Müftülüğü, mahalle muhtarlığı ve hayırseverlerin desteğiyle tamamlandı. Törenle ibadete açılan Mimar Sinan Külliyesi’nde caminin yanı sıra Kur’an Kursu ve sağlık ocağı da yer alıyor.

''BU EZANLAR BU MEMLEKETİN ÜZERİNDE İNLEMEYE DEVAM EDECEK''

Caminin açılışında konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, 16 yıllık inşaat sonucunda ortaya güzel bir eserin çıktığını söyledi. Köşger, “Eseri olmayanın yerinde yeller eser. Emeği geçenlerden, bu eseri ortaya koyanlardan Allah razı olsun. Çünkü onlar, geride bir eser bıraktılar. Geç olmuş ama güzel olmuş. Camiler, minareler, ezanlar bizim dinimizin temeli. İstiklal Marşı’mızda ‘Bu ezanlar ki, şahadetleri dinin temeli’ mısrası yer alıyor. İnşallah ilanihaye bu ezanlar bu memleketin üzerinde inlemeye devam edecek. Bu toprakları vatan kıldığımızın en büyük emaresi olan bu camiler, minareler var olmaya devam edecek. Allah müminlerin kalbini imanla doldursun” dedi.

''HAYIRSEVERLERLE İNŞA EDİYORUZ''

İl Müftüsü Ercan Aksu da, camilerin birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin sembolü olduğunu vurgulayarak; “Camilerin her biri, Kabe’nin birer şubesidir, Allah’ın evidir. Başta Mimar Sinan Camisi olmak üzere tüm camilerimiz hayırsever vatandaşların katkısıyla inşa ediliyor. Camiler, hayırsever vatandaşlar için sadaka-i cariyedir. ‘Kim ki, Allah için bir mescit inşa ederse, Allah da cennetten onun için bir köşk inşa eder’ hadisinde müjdelendiği gibi, caminin yapımına maddi ve manevi katkı sunanlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.





EMEĞİ GEÇENLERE PLAKET VERİLDİ

Konuşmaların ardından, caminin yapımında emeği geçenlere plaket takdim edildi. Caminin açılış törenin Vali Köşger’in yanı sıra Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, İl Müftüsü Ercan Aksu, Efeler İlçe Müftüsü Salih akçan, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.



