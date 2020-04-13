Aydın'da miras için babasını zehirleyerek öldürdü

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan Ali Karateke ve oğlu Birol Karateke, rahatsızlanmaları sonucu Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi gören baba ve oğlunun zehirlendikleri belirlendi.

Tedavilerinin ardından Ali Karateke ve oğlu Birol Karateke, taburcu edildi. Bir süre sonra rahatsızlanan Ali Karateke hayatını kaybederken, adamın ölümünü şüpheli bulan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma başlattı.

GÖZLEMEDEN ZEHİRLENDİLER

İfadesi alınan Birol Karateke'nin, evlerine 'hayır' amacıyla getirilen gözlemeden yiyerek zehirlendiklerini söylemesi üzerine polis, soruşturmayı derinleştirdi.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler gözlemeyi getiren taksiciye ulaşarak ifadesini aldı.

3 İSİM VERDİ

Taksici ifadesinde gözlemeleri ‘hayır’ için dağıtması amacıyla veren kişinin Betül K. olduğunu, Sezgin K. ile ortak arkadaşı 31 yaşındaki İ.Y.'nin de olayın içinde olduklarını belirtti.

Gözaltına alınan İ.Y., ekiplere verdiği ifadesinde Ali Karateke'nin kızı Betül K.’nın sevgilisi olduğunu belirterek Sezgin K. ile plan yapıp, böcek ilaçlı gözlemeleri gönderdiklerini itiraf etti. İfadenin ardından polisler Betül K. ve Sezgin K., gözaltına alındı.

"BABAM VE ABİM ÖLÜRSE MİRAS BİZE KALIR" DEDİ

Gözaltına alınan Betül K., ifadesinde, olayı erkek arkadaşı Sezgin K.'nin planladığını belirtip, "Bana, babam ve ağabeyimin ölmesi halinde tüm mirasın bize kalacağını söyledi. İkna oldum. Babam gözlemeyi çok seviyordu. Bu nedenle gözlemelere böcek ilacı koyup, gönderdik." dedi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.