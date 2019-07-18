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Aydın'da noteri beklerken satın alacağı otomobil yandı

Söke ilçesinde, satışı için anlaştıktan sonra park halindeyken alev alan otomobilde hasar meydana geldi.

AA | 18.07.2019 - 15:23..
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Aydın'ın Söke ilçesinde satışı gerçekleştirilecek otomobil için noteri bekleyen taraflar, aracın yanmasıyla üzüntü yaşadı.

Aydın Caddesi'nde park halindeki bir otomobilin motor kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

O sırada yanan aracının karşısındaki parkta bulunan araç sahibi Mustafa Gündüzoğlu da olay yerine geldi.

NOTERİN AÇILMASINI BEKLİYORLARDI

Büyük üzüntü yaşayan Gündüzoğlu'nun, aracını satmak için İzmir'den gelen Nuriye Beko ile anlaştığı, satış işlemleri için öğle arasında olmasından dolayı noterin açılmasını bekledikleri öğrenildi.

İZMİR'DEN ARABA İÇİN GELDİ

Nuriye Beko, gazetecilere, yanan otomobili satın almak için İzmir'den geldiğini söyledi.

Aracı park ettikten sonra kafeye gittiklerini anlatan Beko, "Öğlen arası olduğu için noterin açılmasını bekliyorduk. Kafedeki garson bir aracın yandığını söyleyince satın almak için anlaştığımız aracı fark ettik. Yarım saat sonra notere gidip aracı üzerimize alacaktık, şaşkın ve çok üzüntülüyüz." diye konuştu.

Aydın'da noteri beklerken satın alacağı otomobil yandı

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