Aydın'da öğrenciler uçak pistinde kitap okudu

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce 55. Kütüphane Haftası dolayısıyla, Türk Hava Yolları Uçuş Akdemisinin bulunduğu Çıldır Havaalanı'nda kitap okuma etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında, Osman Yozgatlı Ortaokulundan daha önce uçağa binmeyen 80 öğrenci, pistte kendileri için ayrılan alanda kitap okudu.

"OKUMAK ÇOK GÜZEL"

Öğrenciler, burada kartondan harflerle "Okumak çok güzel" yazdı. Öğrenciler daha sonra akademiye ait simülatörde, pilot koltuğuna oturarak uçuş eğitimi aldı. Eğitim sırasında öğrenciler, eğlenceli ve heyecanlı anlar yaşadı.

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Etkinliğe katılan 5. sınıf öğrencisi Muhammet Can Karaca, eğitim sırasında çok heyecanlandığını anlatarak, "İlk kez böyle bir şeye katıldım. Çok mutlu oldum. Pilotların nasıl uçak uçurduğunu öğrendik." diye konuştu.