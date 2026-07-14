Aydın'da orman yangını

Bugün öğle saatlerinde, Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Malgaçmustafa Mahallesi yakınlarında yangın meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede çevredeki makilik ve ormanlık alana yayıldı.

Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

RÜZGAR ALEVLERE ETKİ ETTİ

Yangının ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, özellikle rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlerin daha geniş alanlara yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarp arazi yapısı nedeniyle ulaşımın güç olduğu bölgede, söndürme çalışmaları kontrollü şekilde devam ediyor.

EKİPLER YANGINI KONTROL ALTINA ALMAYA ÇALIŞIYOR

Orman ekipleri, yangının çevredeki alanlara sıçramaması ve kontrol altına alınması amacıyla yoğun çaba harcıyor.