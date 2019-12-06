taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7505
Euro
6.3882
Altın
1474.27
Borsa
108658.98
Gram Altın
272.832
Bitcoin
42534.95

Aydın'da örnek şoförden, örnek davranış

Efeler ilçesinde, Özel Halk Otobüsü sürücüsü Burhan Koca, araç yangınına müdahale ederek aracı yanmaktan kurtardı.

İHA | 06.12.2019 - 09:03..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Aydın’ın Efeler ilçesi ASTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde, 09 M 0323 plakalı otobüs ile 4 numaralı hatta çalışan Burhan Koca, yolda seyir halindeyken yolun ortasında bir araçtan çıkan dumanları fark etti.

Otobüsündeki yangın söndürme tüpünü alarak hemen otobüsten inen Koca, yangına müdahalede bulundu. Kısa süre içerisinde yangını büyümeden söndüren Koca, olası bir araç yangınının önüne geçti.

''AYIN ŞOFÖRÜ SEÇİLMİŞTİ''

Aydın Özel Halk Otobüsleri Başkanı Okan Yalçın, “Düzenlediğimiz hizmet içi eğitimlerde şoförlerimize vatandaşların zor durumlarında yardımcı olmaları açısından uyarılarda bulunuyoruz. Şoför arkadaşlarımız da bu tür konularda zaten çok duyarlılar. Burhan bey de başlattığımız ‘ayın şoförü’ uygulamasında geçtiğimiz aylarda ayın şoförü olarak seçilmişti. Kendisinin aldığı bu ödülü ne kadar hak ettiğini bir kez daha görmüş olduk” diyerek aracı yanmaktan kurtulan vatandaşa geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aydın'da örnek şoförden, örnek davranış

Aydın'da örnek şoförden, örnek davranış

Aydın'da örnek şoförden, örnek davranış

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belediye çalışanına 'beni görünce ayağa kalkmadın' cezası

Belediye çalışanına 'beni görünce ayağa kalkmadın' cezası

593
Osmaniye'de selenyum 74 adlı kimyasal madde yakalandı

Osmaniye'de selenyum 74 adlı kimyasal madde yakalandı

60
Ermeni tasarısı, ABD senatosunda tekrar engellendi

Ermeni tasarısı, ABD senatosunda tekrar engellendi

42
Duvara bantlanmış muz 120 bin dolara satılıyor

Duvara bantlanmış muz 120 bin dolara satılıyor

63
Fransa'da toplu grev sebebiyle tüm hizmetler aksıyor

Fransa'da toplu grev sebebiyle tüm hizmetler aksıyor

72
Kayseri'de otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı

Kayseri'de otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı

12
Etkili olan kar yağışı Gölcük Tabiat Parkı'nda güzel görüntüler oluşturdu

Etkili olan kar yağışı Gölcük Tabiat Parkı'nda güzel görüntüler oluşturdu

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir