Aydın'da örnek şoförden, örnek davranış

Aydın’ın Efeler ilçesi ASTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde, 09 M 0323 plakalı otobüs ile 4 numaralı hatta çalışan Burhan Koca, yolda seyir halindeyken yolun ortasında bir araçtan çıkan dumanları fark etti.

Otobüsündeki yangın söndürme tüpünü alarak hemen otobüsten inen Koca, yangına müdahalede bulundu. Kısa süre içerisinde yangını büyümeden söndüren Koca, olası bir araç yangınının önüne geçti.

''AYIN ŞOFÖRÜ SEÇİLMİŞTİ''

Aydın Özel Halk Otobüsleri Başkanı Okan Yalçın, “Düzenlediğimiz hizmet içi eğitimlerde şoförlerimize vatandaşların zor durumlarında yardımcı olmaları açısından uyarılarda bulunuyoruz. Şoför arkadaşlarımız da bu tür konularda zaten çok duyarlılar. Burhan bey de başlattığımız ‘ayın şoförü’ uygulamasında geçtiğimiz aylarda ayın şoförü olarak seçilmişti. Kendisinin aldığı bu ödülü ne kadar hak ettiğini bir kez daha görmüş olduk” diyerek aracı yanmaktan kurtulan vatandaşa geçmiş olsun dileklerini iletti.