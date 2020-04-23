taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9768
Euro
7.559
Altın
1717.4
Borsa
98170.98
Gram Altın
384.791
Bitcoin
49206.83

Aydın'da otomobil baraj göletine düştü: 1 ölü

Kaza sonucu bir kişi hayatını kaybederken, araçta bulunan diğer kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Aydın'da otomobil baraj göletine düştü: 1 ölü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki kişinin bulunduğu bir otomobil Yeşildere Mahallesi İsabeyli Baraj Göleti’ne uçtu.

Otomobilden kendi imkanları ile kurtulan Mustafa A., karayoluna çıktı ancak yardım isteyecek kimse bulamayınca yaklaşık bir kilometre koşarak Yeşildere Mahallesi'ne ulaştı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Evlerden birine giden Mustafa A.'nın yardım isteği üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken, baraj sularında kaybolan Yüksel Baykan'ı (31) ise bölgeye gelen itfaiye ve jandarma ekipleri bulmak için arama çalışması başlattı.

Aydın'da otomobil baraj göletine düştü ViDEO

GÖLETTE KAYBOLAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bellerine bağlanan iple suya giren itfaiye ekipleri gölette kaybolan kişiye ulaşamadı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı ekiplerin gölete gelmesiyle yaklaşık yarım saat sonra kaybolan Baykan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Aydın'da otomobil baraj göletine düştü: 1 ölü

İKİLİNİN ALKOL ALDIKLARI BELİRTİLDİ

Baykan’ın cesedi yakınlarının kimlik tespiti ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından adli tıp kurumuna gönderildi.

Yasak olan gölet kenarında park ettikleri 09 ACP 986 plakalı otomobil içerisinde  Mustafa A. İle birlikte Baykan'ın alkol aldıkları belirlendi.

Vinç yardımıyla sudan çıkartılan otomobil içerisinden çok sayıda alkol şişesi çıkması ise dikkatlerden kaçmadı.

Aydın'da otomobil baraj göletine düştü: 1 ölü

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerine gelen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da arama çalışmalarına katıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.

Aydın'da otomobil baraj göletine düştü: 1 ölü

Aydın'da otomobil baraj göletine düştü: 1 ölü

Aydın'da otomobil baraj göletine düştü: 1 ölü

İlginizi Çekebilir
Depremzede çocukların 23 Nisan coşkusu
Elazığ'da, aileleri ile konteyner kentlerde yaşayan depremzede çocukların katılımıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel klip hazırlandı.
Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi
Yolcular, yapılan kontrollerin ardından 14 gün karantinada kalacakları yurtlara yerleştirilmek üzere Kırklareli'ne gitti.
Emniyet'ten Afrin'de 23 Nisan paylaşımı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Afrin’de çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan bir video yayınladı.
Sosyal medyadan Bingöl'e hakaret eden şahsa soruşturma
Macaristan'dan Bingöl'e getirilerek karantinaya alınan kişinin sosyal medya hesabından kentle ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı
4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı
79
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarla poz verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarla poz verdi
384
Sosyal medyadan Bingöl'e hakaret eden şahsa soruşturma
Sosyal medyadan Bingöl'e hakaret eden şahsa soruşturma
259
Brezilya’da koronadan ölenler için toplu mezar kazıldı
Brezilya’da koronadan ölenler için toplu mezar kazıldı
32
Çamlıca Camii'nde Ramazan mahyası aydınlandı
Çamlıca Camii'nde Ramazan mahyası aydınlandı
49
İstanbul Valiliği'nden, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt
İstanbul Valiliği'nden, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt
113
ABD'de ilk defa evcil hayvanlarda korona bulundu
ABD'de ilk defa evcil hayvanlarda korona bulundu
16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir