Aydın'da otomobil baraj göletine düştü: 1 ölü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki kişinin bulunduğu bir otomobil Yeşildere Mahallesi İsabeyli Baraj Göleti’ne uçtu.

Otomobilden kendi imkanları ile kurtulan Mustafa A., karayoluna çıktı ancak yardım isteyecek kimse bulamayınca yaklaşık bir kilometre koşarak Yeşildere Mahallesi'ne ulaştı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Evlerden birine giden Mustafa A.'nın yardım isteği üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken, baraj sularında kaybolan Yüksel Baykan'ı (31) ise bölgeye gelen itfaiye ve jandarma ekipleri bulmak için arama çalışması başlattı.

Aydın'da otomobil baraj göletine düştü ViDEO

GÖLETTE KAYBOLAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bellerine bağlanan iple suya giren itfaiye ekipleri gölette kaybolan kişiye ulaşamadı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı ekiplerin gölete gelmesiyle yaklaşık yarım saat sonra kaybolan Baykan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

İKİLİNİN ALKOL ALDIKLARI BELİRTİLDİ

Baykan’ın cesedi yakınlarının kimlik tespiti ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından adli tıp kurumuna gönderildi.

Yasak olan gölet kenarında park ettikleri 09 ACP 986 plakalı otomobil içerisinde Mustafa A. İle birlikte Baykan'ın alkol aldıkları belirlendi.

Vinç yardımıyla sudan çıkartılan otomobil içerisinden çok sayıda alkol şişesi çıkması ise dikkatlerden kaçmadı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerine gelen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da arama çalışmalarına katıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.